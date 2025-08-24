Мир
17:45, 24 августа 2025Мир

В США раскрыли детали переговорного процесса по Украине

Вэнс: Россия проявляет гибкость в переговорах по Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Россия проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а США добросовестно ведут этот процесс. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос журналистов о том, водит ли Россия США за нос в вопросе переговоров по украинскому конфликту, Вэнс заявил, что это не так.

«Я думаю, что Россия впервые за три с половиной года этого конфликта пошли на значительные уступки президенту [CША Дональду] Трампу. И действительно готова проявить гибкость по некоторым из своих основных требований. Они уже говорили о том, что необходимо для прекращения конфликта», — обозначил Вэнс.

По его словам, при ведении переговоров есть свои трудности, и урегулирование конфликта не может произойти в одночасье.

«Иногда нам кажется, что мы добились большого прогресса, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован (...) Думаю, мы продолжим добиваться прогресса. Но в конечном счете, все будет зависеть от того, смогут ли Россия и Украина найти компромисс», — заключил вице-президент США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но она может произойти, когда будет готова повестка их саммита.

