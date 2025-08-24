Лавров назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, если это к чему-то приведет

На данный момент встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но она может произойти, когда будет готова повестка их саммита, пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News, полную версию которого приводит МИД РФ.

Он указал, что на сегодня эта повестка «вообще не готова». Также Лавров вновь отметил, что Путин готов встретиться с Зеленским при условии, что эта встреча действительно к чему-то приведет.

Глава МИД также указал, что украинская сторона до сих пор не отвечает на предложения о создании трех рабочих групп, в том числе по политическим вопросам, которые выдвигались на переговорах РФ и Украины в Стамбуле. «А когда Зеленский заявляет, что первоочередная задача — встреча с Путиным, это, по сути, игра. Игра, в которую он очень хорошо играет, потому что любит театральность во всем, что делает. <…> Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным», — пояснил Лавров.

Ранее министр говорил также, что российский лидер готов к встрече с представителем Киева, если требующие обсуждения на высшем уровне вопросы будут хорошо проработаны.

