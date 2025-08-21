Бывший СССР
Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

Лавров: Путин готов к встрече с Зеленским, если все вопросы будут проработаны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при одном условии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, российский лидер готов к встрече с представителем Киева, если требующие обсуждения на высшем уровне вопросы будут хорошо проработаны.

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации», — подтвердил Лавров.

