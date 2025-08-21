Лавров оценил желание Украины урегулировать конфликт с Россией

Лавров: Украина показывает незаинтересованность в устойчивом урегулировании

Киев прямо показывает свою незаинтересованность в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании», — сказал он.

Дипломат упомянул заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего, что Украина будет требовать санкционного давления на Россию от Запада, чтобы добиться «слома российской экономики». Глава МИД подчеркнул, что Киев сохраняет свои цели, которые также подогреваются «западными спонсорами».

Ранее Лавров заявил, что европейские страны планируют подорвать итоги саммита, прошедшего на Аляске 15 августа. Он подчеркнул, что Россия надеется на провал подобного замысла.