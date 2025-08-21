Лавров высказался о заговоре Европы по подрыву итогов саммита на Аляске

Лавров: Россия надеется на провал заговора по подрыву итогов саммита на Аляске

Россия надеется на провал заговора Европы по подрыву итогов саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится и мы продолжим следовать тем курсам, которые согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе их встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов», — сказал дипломат.