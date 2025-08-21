Мир
Лавров высказался о заговоре Европы по подрыву итогов саммита на Аляске

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Россия надеется на провал заговора Европы по подрыву итогов саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится и мы продолжим следовать тем курсам, которые согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе их встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов», — сказал дипломат.

