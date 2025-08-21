Лавров рассказал подробности саммита Путина и Трампа

Лавров: Саммит на Аляске помог достигнуть существенного прогресса по Украине

Российско-американский саммит на Аляске помог достигнуть существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине. Об итогах встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Вслед за саммитом России и США на Аляске, на котором был достигнут существенный прогресс в продвижении определения контуров, конкретных параметров урегулирования украинского кризиса, европейские представители поехали с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским в Вашингтон, где попытались продвинуть собственную повестку дня», — отметил министр.

По словам Лаврова, подобные действия не могут вызывать у российской стороны ничего, кроме «полного отторжения».

Встреча Трампа и Путина состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут. По словам американского лидера, сторонам удалось прийти к соглашению по «очень многим» пунктам.