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10:11, 11 июня 2026Мир

Названы шесть очагов возможного конфликта Европы и России

Профессор Миршаймер назвал шесть вероятных очагов конфликта России с Европой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал шесть вероятных очагов потенциального вооруженного конфликта между Россией и Европой. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала журналиста Такера Карлсона.

«Существует шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот места, где может разгореться конфликт между Россией с одной стороны и Европой и Киевом с другой. Восточная Европа будет очень опасным местом в обозримом будущем», — считает Миршаймер.

По словам профессора, отношения между Россией и Европой будут оставаться напряженными на протяжении долгого времени и даже в случае заморозки конфликта на Украине.

Ранее Миршаймер заявил, что европейские страны уже смирились с фактом поражения Киева в конфликте с Москвой, хотя и не признают этого публично. Он указал, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с дезертирством и восполнением потерь.

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