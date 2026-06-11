Профессор Миршаймер назвал шесть вероятных очагов конфликта России с Европой

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал шесть вероятных очагов потенциального вооруженного конфликта между Россией и Европой. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала журналиста Такера Карлсона.

«Существует шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот места, где может разгореться конфликт между Россией с одной стороны и Европой и Киевом с другой. Восточная Европа будет очень опасным местом в обозримом будущем», — считает Миршаймер.

По словам профессора, отношения между Россией и Европой будут оставаться напряженными на протяжении долгого времени и даже в случае заморозки конфликта на Украине.

Ранее Миршаймер заявил, что европейские страны уже смирились с фактом поражения Киева в конфликте с Москвой, хотя и не признают этого публично. Он указал, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с дезертирством и восполнением потерь.