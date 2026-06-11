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Силовые структуры
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09:58, 11 июня 2026Силовые структуры

Для укравшего мопед у семьи лидера «Руки Вверх!» запросили наказание

Для укравшего мопед у семьи лидера «Руки Вверх!» потребовали 4 года принудительных работ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура запросила наказание для московского студента Максима Меркулова, признанного виновным в краже электромопеда у лидера музыкального коллектива «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, потерпевшей по делу проходит супруга лидера группы. Прокурор потребовал назначить подозреваемому студенту наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 15 процентов дохода в бюджет страны.

Ранее лидер культовой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как коллектив потерял заработанные деньги в эпоху 90-х.

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