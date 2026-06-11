Для укравшего мопед у семьи лидера «Руки Вверх!» запросили наказание

Для укравшего мопед у семьи лидера «Руки Вверх!» потребовали 4 года принудительных работ

Прокуратура запросила наказание для московского студента Максима Меркулова, признанного виновным в краже электромопеда у лидера музыкального коллектива «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, потерпевшей по делу проходит супруга лидера группы. Прокурор потребовал назначить подозреваемому студенту наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 15 процентов дохода в бюджет страны.

Ранее лидер культовой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как коллектив потерял заработанные деньги в эпоху 90-х.