Донбасс сравнили с ядовитой пилюлей для Украины

Экс-глава МИД Украины: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки

Вадим Пристайко, который с августа 2014 по март 2020 года занимал пост главы МИД Украины, заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Об этом он заявил в разговоре с газетой The New York Times (NYT).

Комментируя возможные территориальные уступки Украины ради мирного соглашения Пристайко сравнил потенциально потерянные территории и, в том числе, Донбасс, с «ядовитой пилюлей». Таким образом бывший глава МИД заметил, что президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на этот шаг. «Украине придется ее проглотить (эту пилюлю — прим. «Ленты.ру»), а потом посмотрим, как она это переварит», — подчеркнул Пристайко.

Журналисты NYT сослались на опрос Киевского международного института социологии, согласно которому большинство украинцев по-прежнему выступают против уступок каких-либо территорий России. Они заметили, что перед Зеленским стоит тяжелый выбор — либо поддержать непопулярный среди сограждан шаг, либо навлечь на себя гнев президента Трампа.

В разговоре с изданием президент Центра трансатлантического диалога в Киеве Максим Скрипченко заметил, что Трамп считает, что отказ от Донбасса выгоден Украине. По его словам, в администрации президента уверены, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро будут выгнаны из региона, и Зеленский потеряет козырь для дальнейших переговоров.

24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина получит право на существование, если отпустит людей Донбасса. Лавров заметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник не считали проживающих там людьми и называли их «существами».