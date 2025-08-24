Лавров: Украина имеет право на существование, если отпустит людей Донбасса

Украина имеет право на существование при условии, что она должна отпустить людей, которых называет «террористами», «видами» и которые на референдумах в Донбассе и Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. Его назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News, полную версию которого приводит МИД РФ.

Он также добавил, что Россия начала спецоперацию, чтобы защитить людей, которых, с его слов, президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник «не считали людьми и называли их "существами"».

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией. «У Украины остался только один выход для ее сохранения — признание общего символического капитала с Россией и Белоруссией, нейтральный статус и построение добрососедских отношений с РФ и РБ», — посчитал он.

