Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 24 августа 2025Мир

Лавров назвал условие права Украины на существование

Лавров: Украина имеет право на существование, если отпустит людей Донбасса
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина имеет право на существование при условии, что она должна отпустить людей, которых называет «террористами», «видами» и которые на референдумах в Донбассе и Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. Его назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News, полную версию которого приводит МИД РФ.

Он также добавил, что Россия начала спецоперацию, чтобы защитить людей, которых, с его слов, президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник «не считали людьми и называли их "существами"».

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией. «У Украины остался только один выход для ее сохранения — признание общего символического капитала с Россией и Белоруссией, нейтральный статус и построение добрососедских отношений с РФ и РБ», — посчитал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

    Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

    Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

    В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

    Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

    Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

    Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

    Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости