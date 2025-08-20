Арестович: Украина сможет выжить только при хороших отношениях с Россией

Украина сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«У Украины остался только один выход для ее сохранения — признание общего символического капитала с Россией и Белоруссией, нейтральный статус и построение добрососедских отношений с РФ и РБ», — написал Арестович.

По его словам, перспективная роль Украины состоит в превращении в «степной коридор» между Россией, Центральной Азией, Закавказьем и Евросоюзом.

Ранее Арестович заявил, что Украину могут в будущем разделить на три части, одна из которых окажется в составе России. По словам бывшего советника, из бывших земель Гетманщины (центральной части республики) будет образована Украина, похожая на современную Белоруссию, а на западных территориях страны будут воплощать свои идеи «профессиональные украинцы».