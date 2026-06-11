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10:10, 11 июня 2026Экономика

ЦБ оценил влияние блокады Ормузского пролива на цены в России

Зампред ЦБ Заботкин: Инфляционные риски в России растут на фоне войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Проинфляционное влияние затяжной блокады Ормузского пролива на российскую экономику продолжает накапливаться. О влиянии войны в Иране на цены в РФ рассказал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит газета «Ведомости».

Чем дольше будет продолжаться кризис на Ближнем Востоке, тем больше геополитическая напряженность в регионе будет сказываться на инфляции в России, предупредил заместитель главы регулятора. «Дезинфляционное влияние по большей части уже в полной мере отразилось», — констатировал Заботкин.

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Руководство ЦБ, отметил он, будет учитывать фактор нестабильности на Ближнем Востоке при решениях по ключевой ставке. На фоне нарушенного судоходства в Ормузском проливе мировые цены на ключевые энергоресурсы стремительно выросли. Это повлияло на стоимость многих товаров, при производстве которых используется сырье. «Этот фактор оказывает проинфляционное воздействие как на мировую экономику в целом, так и на Россию», — заключил Заботкин.

Главным препятствием для более резкого смягчения денежно-кредитной политики глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла повышенные инфляционные ожидания россиян. В начале мая показатель вновь перешел к росту после незначительного снижения в апреле и достиг 13 процентов. В дальнейшем именно от динамики инфляционных ожиданий во многом будут зависеть решения регулятора по ключевой ставке.

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