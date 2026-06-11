Одна из самых опасных черепах в мире неожиданно появилась на другом континенте

Каймановую черепаху неожиданно поймали в Великобритании

В Великобритании поймали каймановую черепаху, которая считается одной из самых опасных в мире для людей. Об этом сообщает Daily Mail.

Животное с другого континента неожиданно обнаружили в загородном парке Penllergare Valley Woods недалеко от города Суонси в Уэльсе. Черепаху поймали, назвали Шейлой и отвезли в Национальный центр охраны рептилий в графстве Кент. Там заявили, что животному около четырех лет. Директор центра Крис Ньюман рассказал, что каймановые черепахи обладают очень сильными челюстями, а их укус может нанести человеку серьезную травму.

«У нее очень сильный укус, но она цапнет вас, только если вы достаточно глупы, чтобы сунуть палец ей под нос. Но если она укусит, то уже не отпустит. Это будет очень больно», — рассказал Ньюман. Специалист добавил, что черепаха может не ослаблять хватку до нескольких часов, «пока не заскучает».

После обнаружения Шейлы администрация Penllergare Valley Woods призвала гостей парка соблюдать особую осторожность. Вскоре выяснилось, что черепаху оставил в ручье ее бывший владелец и угрозы нашествия рептилий нет.

Каймановые черепахи обитают в Северной Америке. Они не агрессивны по природе, но могут напасть на человека, если он подошел слишком близко. Согласно легендам, каймановая черепаха может с легкостью откусить человеку палец, однако ни одного подобного случая официально зафиксировано не было. Тем не менее они считаются одними из самых опасных черепах из-за мощных челюстей и скорости нападения.

Ранее жителей американского штата Джорджия призвали помочь в борьбе с инвазивным видом ящериц — аргентинским гигантским тегу. По животным разрешили стрелять.