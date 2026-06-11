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10:00, 11 июня 2026Мир

Вучич раскрыл сроки возможного ухода с поста президента Сербии

Вучич допустил уход с поста президента Сербии через «три-четыре месяца»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич допустил уход с поста главы государства через «три-четыре месяца». Об этом он сказал в интервью «Радио Белград».

Сербский лидер подчеркнул, что его уход не станет неожиданностью и он уже начал понемногу освобождать офис.

«Начал собирать свои книги в президентской канцелярии. Я спросил у своих друзей, кто может принять 500 книг, я пожертвую 1200, которые получил за время своего срока, какому-нибудь учреждению, еще думаю, какому именно», — раскрыл он.

Президент также признался, что ищет достойного преемника на президентский пост от действующей власти.

Ранее Вучич заявил, что может вернуться на пост премьер-министра Сербии после 2027 года. По его словам, Сербская прогрессивная партия нуждается в нем.

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