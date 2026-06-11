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Силовые структуры
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09:51, 11 июня 2026Силовые структуры

Сорвано заказное убийство военного в Москве

ФСБ предотвратила убийство военного в Москве, задержан завербованный Киевом иностранец
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве предотвратили заказное убийство сотрудника подразделения Минобороны России. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, украинские спецслужбы забросили диверсанта 1990 года рождения в Россию в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного. По координатам от куратора иностранец нашел тайник и забрал из него огнестрельное оружие — пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов к нему. Он провел разведку по адресам проживания и работы военного.

Мужчину завербовали в Евросоюзе, куда сбежал от уголовного преследования в своей стране. Ему было обещано получение статуса беженца для законного пребывания на территории Евросоюза. Он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух подростков по подозрению в причастности к готовившемуся подрыву автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий столицы.

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