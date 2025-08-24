Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

Вэнс: РФ пошла на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Россия пошла на значительные уступки в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, впервые за три с половиной года конфликта Россия готова проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований. Вэнс отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования. Он заключил, что Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ERAM, то это приведет к срыву достигнутых на Аляске договоренностей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Это приведет к достаточно серьезной эскалации боевых действий», — сказал он.