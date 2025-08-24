Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:40, 24 августа 2025Мир

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

Вэнс: РФ пошла на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Россия пошла на значительные уступки в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, впервые за три с половиной года конфликта Россия готова проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований. Вэнс отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования. Он заключил, что Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ERAM, то это приведет к срыву достигнутых на Аляске договоренностей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Это приведет к достаточно серьезной эскалации боевых действий», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Донбасс сравнили с ядовитой пилюлей для Украины

    Футболист «Крыльев Советов» провел гендер-пати для болельщиков перед матчем РПЛ

    В США раскрыли детали переговорного процесса по Украине

    Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

    Россиян призвали внести несколько изменений в диету ради сохранения здоровья мозга

    В Госдуме раскритиковали идею о штрафах для фармацевтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости