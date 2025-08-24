Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 24 августа 2025Россия

Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

Аналитик Кнутов: Передача ВСУ ракет ERAM сорвет договоренности России и США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Если США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ERAM, то это приведет к срыву достигнутых на Аляске договоренностей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«В любом случае несколько тысяч таких ракет — это достаточно серьезная угроза. Я полагаю, что подобные действия США, по сути, срывают договоренности Москвы и Вашингтона, которые были достигнуты на Аляске. Это приведет к достаточно серьезной эскалации боевых действий», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом». Он также посчитал, что Украина восстановила единство Европы и США и теперь является основой этого союза.

До этого Пентагон запретил Украине бить вглубь России. Киев с конца весны не использует американские дальнобойные системы ATACMS. ВСУ с того момента пытались с их помощью ударить вглубь территории России один раз, однако США запретили это делать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

    Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

    Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

    В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

    Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

    Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

    Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

    Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости