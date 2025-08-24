Аналитик Кнутов: Передача ВСУ ракет ERAM сорвет договоренности России и США

Если США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ERAM, то это приведет к срыву достигнутых на Аляске договоренностей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«В любом случае несколько тысяч таких ракет — это достаточно серьезная угроза. Я полагаю, что подобные действия США, по сути, срывают договоренности Москвы и Вашингтона, которые были достигнуты на Аляске. Это приведет к достаточно серьезной эскалации боевых действий», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом». Он также посчитал, что Украина восстановила единство Европы и США и теперь является основой этого союза.

До этого Пентагон запретил Украине бить вглубь России. Киев с конца весны не использует американские дальнобойные системы ATACMS. ВСУ с того момента пытались с их помощью ударить вглубь территории России один раз, однако США запретили это делать.