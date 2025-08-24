Бывший СССР
Зеленский отверг принуждение Украины к «называемому компромиссом стыду»

Зеленский: Украину не принудят к позору, она не пойдет на компромиссы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом». Об этом он высказался в ходе своего обращения по случаю Дня независимости Украины, отмечаемого 24 августа. Оно опубликовано на сайте главы государства.

Он указал, что Украине нужен справедливый мир, и будущее страны «решать только нам».

Зеленский также посчитал, что Украина восстановила единство Европы и США и теперь является основой этого союза. «Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место — за столом, ей не говорят: “Подождите за дверью”. Ей говорят: “Решать только вам”», — добавил он.

Ранее китайский политолог Сунь Сювэнь посчитал, что консенсус президентов России и США принуждает Владимира Зеленского к будущему отказу от претензий на ряд территорий.

При этом сам Зеленский отмечал, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и Владимиром Путиным.

