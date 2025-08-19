Мир
05:18, 19 августа 2025Мир

В Китае назвали причину будущего отказа Зеленского от территорий

Доцент Сунь: Консенсус РФ и США вынуждает Зеленского отказаться от территорий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Консенсус президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принуждает украинского лидера Владимира Зеленского к будущему отказу от претензий на ряд территорий. Такую причину в интервью Global Times назвала доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета Сунь Сювэнь.

«Саммит на Аляске уже задал тон для Украины в ее переговорах с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в соответствии с консенсусом, достигнутым между США и Россией, и уступить территории», — считает она.

По ее мнению, взамен на сдачу территорий Киев получит некоторые гарантии безопасности «в стиле НАТО», которые, однако, будут представлять из себя «всего лишь политические обязательства».

Ранее Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и Путиным.

