Зеленский захотел обсуждать вопросы территорий только с Путиным

Зеленский: Вопрос территорий будет обсуждаться между мной и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсуждать вопрос территориальных уступок только с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», — сказал он. Украинский глава подчеркнул, что он готов встретиться с президентом РФ.

Ранее стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским. По данным Agence France-Presse (AFP), российский лидер сказал об этом Трампу в телефонном разговоре. Другие подробности не приводятся.

До этого Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. По его словам, после очной встречи лидеров двух стран могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован сам Трамп.