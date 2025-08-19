Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 19 августа 2025Мир

Зеленский захотел обсуждать вопросы территорий только с Путиным

Зеленский: Вопрос территорий будет обсуждаться между мной и Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсуждать вопрос территориальных уступок только с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», — сказал он. Украинский глава подчеркнул, что он готов встретиться с президентом РФ.

Ранее стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским. По данным Agence France-Presse (AFP), российский лидер сказал об этом Трампу в телефонном разговоре. Другие подробности не приводятся.

До этого Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. По его словам, после очной встречи лидеров двух стран могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован сам Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил об отказе от ключевого требования Киева на переговорах

    Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

    Зеленский захотел обсуждать вопросы территорий только с Путиным

    Зеленский сообщил о предложении России провести двустороннюю встречу

    Зеленский высказался после прошедшей встречи с Трампом

    Над российским городом прогремели взрывы

    Канцлер Германии подтвердил организацию встречи Путина и Зеленского

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости