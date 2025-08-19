Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 19 августа 2025Мир

Трамп начал готовить встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, в понедельник, 18 августа, у него состоялась достаточно плодотворная встреча с Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС). Как только переговоры завершились, президент США позвонил российскому лидеру, чтобы обсудить дальнейшие шаги в урегулировании конфликта на Украине.

«Начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено», — сообщил Трамп.

Как уточнил американский президент, после очной встречи Путина и Зеленского могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован сам Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину. 18 августа он провел переговоры с украинским лидером, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости