Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

Bild: Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради телефонной беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами ради телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в соцсети X сообщил журналист Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники.

По его данным, встреча в Овальном кабинете Белого дома будет возобновлена после разговора с президентом России.

Как отмечает Fox News, Белый дом не подтвердил сообщение о том, что Трамп прерывал встречу.

На переговоры приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

18 августа Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидеров Владимиром Зеленским. Встреча в закрытом формате длилась не более часа. После этого политики продолжили обсуждение вопросов по украинскому урегулированию вместе с главами стран Европейского союза (ЕС).