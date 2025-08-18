«Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

Трамп намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран завершили свое общение с журналистами, продолжив разговор за закрытыми дверями. Всего публичное общение продлилось около 25 минут.

Зеленский поблагодарил президента США и его супругу за миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса. Отмечается, что украинский лидер общался с американским коллегой на английском языке, как это было на их предыдущей встрече.

Трамп окончательно определился с членством Украины в НАТО

Украина не будет состоять в Североатлантическом альянсе, заявил глава США. «Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла задолго до президента [России Владимира] Путина», — напомнил он.

При этом, комментируя предоставление гарантий безопасности для Киева, Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта.

Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности Дональд Трамп президент США

В ответ на вопрос представителя СМИ о том, будут ли гарантии безопасности для Украины аналогичны тем, что содержатся в статье 5 Устава НАТО, президент США заявил, что не знает, можно ли дать им такое определение. Американский лидер также отметил, что желание оказать помощь в предоставлении Киеву соответствующих гарантий выразили и европейские страны.

Президент США перестал требовать прекращения огня на Украине

Мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий, допустил Трамп. «Я не думаю, что нужно прекращение огня», — высказался он. Как пояснил Трамп, перемирие может дать стратегическое преимущество одной из сторон, позволив восстановить силы. Глава США подчеркнул, что нацелен на переговоры о прочном мире.

Мы намерены убедиться, что если мир будет достигнут, то он будет долгосрочным Дональд Трамп президент США

Зеленский высказался о выборах на Украине и ушел от ответа на вопрос о территориальных уступках

Президент Украины уклонился от ответа на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. Один из журналистов спросил о возможных территориальных уступках со стороны Киева. Прямо отвечать на поставленный вопрос украинский лидер не стал.

Во время встречи поднималась тема выборов на Украине. Зеленский допустил проведение выборов после окончания конфликта. «Конечно. Но нам нужна безопасность, нам нужны правдивые выборы. Сейчас, когда война, мы не можем их провести», — объяснил он.

Трамп рассказал о любви к украинцам и к россиянам

Глава Соединенных Штатов признался в любви к россиянам и украинцам, подчеркнув, что хочет скорейшего урегулирования конфликта.

Я люблю украинцев. Я люблю всех. И русских. Я хочу, чтобы эта война закончилась Дональд Трамп президент США

Трамп призвал к встрече с участием российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча нужна для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Помимо этого, американский лидер пообещал позвонить главе РФ после встречи с украинским коллегой. Звонок пройдет также после встречи с лидерами Европейского союза, которые прибыли в Белый дом вместе с Зеленским.

