20:49, 18 августа 2025Мир

Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

Трамп: США предоставят Украине очень хорошую защиту в рамках урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

США предоставят Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет The Times.

«Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности», — сказал он.

В ответ на вопрос журналиста о том, будут ли гарантии безопасности для Украины аналогичны тем, что содержатся в статье 5 Устава НАТО, Трамп заявил, что не знает, можно ли дать им такое определение. Американский лидер также отметил, что желание оказать помощь в предоставлении Киеву соответствующих гарантий выразили и европейские страны.

Ранее в ходе встречи Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО.

