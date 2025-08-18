Трамп окончательно определился с членством Украины в НАТО

Трамп: Украина не будет состоять в НАТО

Украина не будет состоять в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters.

«Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла задолго до президента [России Владимира] Путина», — напомнил глава государства. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Европа выразила желание оказать помощь в предоставлении гарантий безопасности для Киева. По его словам, Вашингтон может с ними помочь.

Ранее в ходе встречи Дональд Трамп заявил, что со стороны президента России Владимира Путина было чудесно приехать на Аляску. Он также подчеркнул, что встреча с российским лидером прошла очень хорошо и приблизила возможное урегулирование конфликта на Украине.