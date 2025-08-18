Трамп положительно высказался о приезде Путина на Аляску

Трамп: Со стороны Путина было чудесно приехать на Аляску

Со стороны президента России Владимира Путина было чудесно приехать на Аляску. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет The Times.

«Было чудесно, что он сделал это», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер также отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным. Он отметил, что Вашингтон хочет убедиться, что на Украине все будет хорошо.

Ранее Трамп назвал хорошей встречу с Путиным на Аляске. Он также отметил, что есть шанс на получение результата.

В Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. На переговорах со стороны США присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Также на встречу прибыли генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.