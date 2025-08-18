Трамп назвал хорошей встречу с Путиным

Трамп: Встреча с Путиным была хорошей

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были хорошими. Об этом заявил Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет Times.

По словам главы Белого дома, есть шанс на получение результата.

«Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России (...) Поверьте, Путин хочет, чтобы это закончилось», — сказал он.

Ранее стало известно, что европейские лидеры прибыли в Белый дом на встречу с Трампом. В Вашингтон приехали генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.