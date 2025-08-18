Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:31, 18 августа 2025Мир

Трамп назвал хорошей встречу с Путиным

Трамп: Встреча с Путиным была хорошей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / АР

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были хорошими. Об этом заявил Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет Times.

По словам главы Белого дома, есть шанс на получение результата.

«Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России (...) Поверьте, Путин хочет, чтобы это закончилось», — сказал он.

Ранее стало известно, что европейские лидеры прибыли в Белый дом на встречу с Трампом. В Вашингтон приехали генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Зеленский прибыл в Белый дом в пиджаке

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

    Apple выпустит ОС для дома

    Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Украины

    Трамп назвал хорошей встречу с Путиным

    Трамп высказался о дислокации американских войск на Украине

    Захарова назвала неприемлемым присутствие контингента НАТО на Украине

    Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом.

    Уехавшая из России известная журналистка заявила о поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости