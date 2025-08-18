Европейские лидеры прибыли на встречу с Трампом

AP: Европейские лидеры прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Европейские лидеры прибыли в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

На переговоры с американским лидером прибыли генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. В ближайшее время также ожидается прибытие в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что 18 августа станет большим днем для Белого дома. «Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно», — отметил американский лидер.

Переговоры президентов США и Украины начнутся в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.