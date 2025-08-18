Мир
Трамп признался в любви к россиянам

Трамп: Я люблю россиян и украинцев
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался в любви к россиянам и украинцам, подчеркнув, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно», — сказал хозяин Белого дома в ходе встречи в Овальном кабинете.

Кроме того, Трамп указал, что не считает прекращение огня необходимым условием для разрешения украинского кризиса. Он также добавил, что по итогам переговоров с Зеленским и европейскими лидерами позвонит президенту России Владимиру Путину.

Ранее Трамп заявил, что Украина не будет состоять в Североатлантическом альянсе. Он также напомнил, что Россия давно выдвигала это требование и его необходимо учитывать.

