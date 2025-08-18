Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

Трамп призвал к встрече с Путиным и Зеленским для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения трехсторонней встречи с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. К этому он призвал в ходе встречи с украинским лидером в Белом доме.

По его словам, такая встреча нужна для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что после встреч с европейскими лидерами он созвонится с Путиным.

«У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение», — подчеркнул он.

Ранее Трамп окончательно определился с членством Украины в НАТО. «Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла задолго до Путина», — напомнил он.