Зеленский поблагодарил Трампа и его жену за миротворческие усилия

Лидер Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его жену за миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Зеленский благодарит Трампа за миротворческие усилия и жену Трампа за письмо об украинских детях», — сказано в публикации.

РИА Новости отмечает, что украинский лидер общается с Трампом на английском языке, как это было на их предыдущей встрече.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Белый дом. Он приехал на внедорожнике и поприветствовал американского коллегу.