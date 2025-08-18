Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 18 августа 2025Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Трампа

Зеленский поблагодарил Трампа и его жену за миротворческие усилия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его жену за миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Зеленский благодарит Трампа за миротворческие усилия и жену Трампа за письмо об украинских детях», — сказано в публикации.

РИА Новости отмечает, что украинский лидер общается с Трампом на английском языке, как это было на их предыдущей встрече.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Белый дом. Он приехал на внедорожнике и поприветствовал американского коллегу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Зеленский сделал заявление о выборах на Украине

    Зеленский прибыл в Белый дом в пиджаке

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

    Apple выпустит ОС для дома

    Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Украины

    Трамп назвал хорошей встречу с Путиным

    Трамп высказался о дислокации американских войск на Украине

    Захарова назвала неприемлемым присутствие контингента НАТО на Украине

    Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом.

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости