Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 18 августа 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Белый дом

Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / АР

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу к американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он приехал на внедорожнике и поприветствовал американского коллегу. Позже они прошли в Белый дом на совместную пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме от Киева будут представлены еще пять человек. Уточняется, что помимо Зеленского, украинскую делегацию будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

