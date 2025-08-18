Бывший СССР
Состав делегации Украины на встрече в Белом доме объявили

На встрече Зеленского и Трампа в Белом доме от Украины будут еще пять человек
На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме от Киева будут представлены еще пять человек. Об этом пишет издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Помимо Зеленского, украинскую делегацию будут представлять: глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

Сообщается, что делегация от Украины прибыла в Белый дом в 19:50 по московскому времени.

18 августа в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме впервые после перепалки в феврале. После этого состоятся переговоры главы США с лидерами Европейского союза (ЕС) и НАТО.

