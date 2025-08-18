Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 18 августа 2025Мир

Трамп допустил мирную договоренность на Украине во время боевых действий

Трамп: Мирную договоренность можно согласовать и во время боевых действий
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий. Такой сценарий допустил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они воюют», — заявил он.

По его словам, другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Американский лидер также встретится с лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

    В феврале Зеленского пристыдили за наряд в Белом доме. Как он оделся на встречу с Трампом на этот раз?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости