Трамп допустил мирную договоренность на Украине во время боевых действий

Трамп: Мирную договоренность можно согласовать и во время боевых действий

Мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий. Такой сценарий допустил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они воюют», — заявил он.

По его словам, другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Американский лидер также встретится с лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.