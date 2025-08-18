Мир
20:59, 18 августа 2025Мир

Зеленский и Трамп завершили общение с журналистами

Зеленский и Трамп завершили публичное общение с журналистами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп завершили общение с журналистами. Об этом стало известно из трансляции The Times.

Трамп и Зеленский завершили общение с журналистами, продолжив разговор за закрытыми дверями. Всего публичное общение продлилось около 25 минут.

Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 мск. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы. Украинский лидер в ходе беседы заявил о готовности к трехсторонней встрече с президентами США и России.

Предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме закончилась скандалом. 28 февраля украинский лидер поссорился с американским коллегой перед журналистами.

    Все новости