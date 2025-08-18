Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Украины

Зеленский ушел от ответа на вопрос о территориальных уступках

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. Это произошло на встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, трансляцию ведет Times.

Один из журналистов задал ему вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Киева. Зеленский прямо не ответил на поставленный вопрос.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. Однако речь не идет о юридическом признании территорий, находящихся под контролем Российской армии.