На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

WSJ: Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля РФ над новыми регионами

Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, (...) но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий», — отмечается в публикации.

18 августа в 20:15 по московскому времени президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Белом доме впервые после перепалки в феврале. После этого состоятся переговоры главы США с лидерами Европейского союза и НАТО.