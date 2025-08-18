Бывший СССР
20:37, 18 августа 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о выборах на Украине

Зеленский допустил проведение выборов на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов после окончания украинского конфликта. Об этом он заявил на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Конечно. Но нам нужна безопасность, нам нужны правдивые выборы. Сейчас, когда война, мы не можем их провести», — подчеркнул он.

Трамп в ответ на его слова задал вопрос: «То есть, если вы говорите, что через три года, если мы будем в состоянии войны, выборов больше не будет?» В ответ Зеленский посмеялся.

Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.

