Зеленский сделал заявление о выборах на Украине

Зеленский допустил проведение выборов на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов после окончания украинского конфликта. Об этом он заявил на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Конечно. Но нам нужна безопасность, нам нужны правдивые выборы. Сейчас, когда война, мы не можем их провести», — подчеркнул он.

Трамп в ответ на его слова задал вопрос: «То есть, если вы говорите, что через три года, если мы будем в состоянии войны, выборов больше не будет?» В ответ Зеленский посмеялся.

Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.