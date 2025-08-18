Мир
20:51, 18 августа 2025

Трамп объявил о звонке Путину

Трамп после встречи с Зеленским позвонит Путину
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским позвонит российскому президенту Владимиру Путину. Об этом глава Белого дома объявил на встрече в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, трансляцию ведет The Times.

Звонок пройдет также после встречи с лидерами Европейского союза (ЕС), которые прибыли в Белый дом вместе с украинским президентом.

В ходе встречи с Зеленским Трамп заявил, что со стороны Путина было чудесно приехать на Аляску, добавив, что урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным.

