Трамп объявил о звонке Путину

Трамп после встречи с Зеленским позвонит Путину

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским позвонит российскому президенту Владимиру Путину. Об этом глава Белого дома объявил на встрече в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, трансляцию ведет The Times.

Звонок пройдет также после встречи с лидерами Европейского союза (ЕС), которые прибыли в Белый дом вместе с украинским президентом.

В ходе встречи с Зеленским Трамп заявил, что со стороны Путина было чудесно приехать на Аляску, добавив, что урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным.