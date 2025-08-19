Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

AFP: Путин сообщил Трампу о готовности встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание Barron's.

Другие подробности не уточняются.

В ночь на 19 августа состоялся телефонный разговоре Путина и Трампа. Беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. Глава Белого дома проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран.

Ранее Дональд Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. По его словам, после очной встречи лидеров двух стран могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован сам Трамп.