Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

AFP: Путин сообщил Трампу о готовности встретиться с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание Barron's.

Другие подробности не уточняются.

В ночь на 19 августа состоялся телефонный разговоре Путина и Трампа. Беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. Глава Белого дома проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран.

Ранее Дональд Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. По его словам, после очной встречи лидеров двух стран могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован сам Трамп.

