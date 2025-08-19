Трамп позвонил Путину

Ушаков: Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. В ходе разговора Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран. Помощник главы государства назвал беседу откровенной и весьма конструктивной.

Ушаков добавил, что президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Кроме того, отметил он, лидеры стран договорились о повышении ранга и уровня делегаций.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой стал мирный план по урегулированию украинского кризиса.

