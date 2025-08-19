Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 19 августа 2025Мир

Трамп позвонил Путину

Ушаков: Путин и Трамп провели телефонный разговор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. В ходе разговора Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран. Помощник главы государства назвал беседу откровенной и весьма конструктивной.

Ушаков добавил, что президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Кроме того, отметил он, лидеры стран договорились о повышении ранга и уровня делегаций.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой стал мирный план по урегулированию украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости