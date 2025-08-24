Пентагон запретил Украине бить вглубь России

WSJ: Пентагон запрещает Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ

Пентагон на протяжении нескольких месяцев не дает Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции», — говорится в материале. Уточняется, что на протяжении этого времени Белый дом пытается повлиять на Москву, склонив ее к началу мирных переговоров.

Уточняется, что Киев с конца весны не использует американские дальнобойные системы ATACMS. ВСУ с того момента пытались с их помощью ударить вглубь территории России один раз, однако США запретили это делать.

Ранее депутат Андрей Колесник пригрозил ядерным ударом по Украине в случае атак вглубь России.