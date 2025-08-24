Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 24 августа 2025Мир

Пентагон запретил Украине бить вглубь России

WSJ: Пентагон запрещает Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пентагон на протяжении нескольких месяцев не дает Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции», — говорится в материале. Уточняется, что на протяжении этого времени Белый дом пытается повлиять на Москву, склонив ее к началу мирных переговоров.

Уточняется, что Киев с конца весны не использует американские дальнобойные системы ATACMS. ВСУ с того момента пытались с их помощью ударить вглубь территории России один раз, однако США запретили это делать.

Ранее депутат Андрей Колесник пригрозил ядерным ударом по Украине в случае атак вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    На Западе оценили стоимость восстановления Украины

    Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях России в западных СМИ из-за «Северных потоков»

    Над регионами России за несколько часов сбили более полусотни дронов

    Стало известно о нежелании украинского командования забирать раненых с поля боя

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Пентагон запретил Украине бить вглубь России

    Российские авиакомпании скорректировали расписание полетов из-за мер в аэропортах

    В интернете годами высмеивают мужчин, которые быстро достигают оргазма. Сколько на самом деле должен длиться половой акт?

    Блогер Маркарян обратился к подписчикам после своего задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости