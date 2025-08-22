Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 22 августа 2025Россия

В Госдуме пригрозили тактическим ядерным ударом по Украине в случае атаки вглубь России

Депутат Колесник пригрозил ядерным ударом по Украине в случае атак вглубь РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

В случае, если Украина атакует западными дальнобойными ракетами отдаленные от границы территории, Россия может ответить тактическим ядерным ударом. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его цитирует NEWS.ru.

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не "Орешником", а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Гарантии безопасности Украине должны включать размещение в стране ракет, дальность которых позволит наносить удары по европейской части России.

В свою очередь, военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Один из возможных вариантов гарантий предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять США.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    Восемь россиян задержали по делу о многомиллионных взятках

    Назван наиболее частый посмертный диагноз бойцов ВСУ

    59-летняя иностранка приставала к 14-летней девочке на пляже в Европе

    В России заявили о неизбежной осенней кампании на Украине

    Продажи овощей в России упали

    Россиянам пообещали аномальную погоду

    На Западе раскрыли тактическую ошибку Трампа в переговорах с Россией

    Переспавшая с 583 мужчинами за шесть часов порномодель пожаловалась на безумного сталкера

    Экс-президента Бразилии заподозрили в отмывании более пяти миллионов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости