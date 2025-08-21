Мир
18:40, 21 августа 2025Мир

США и Европа согласовали военные гарантии безопасности Украины

Reuters: Военные США и Европы сформировали проект гарантий безопасности Украины
Виктория Кондратьева
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

Военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что встречи министров обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины, в ходе которых обсуждались возможные компоненты будущих гарантий безопасности для Киева после завершения конфликта, проходили в Вашингтоне с 19 по 21 августа.

«Эти предложения будут представлены национальным советникам по безопасности каждой страны для рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий», — сказал собеседник агентства.

Как утверждается, один из возможных вариантов военных гарантий безопасности предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять Соединенные Штаты.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна отказывается посылать свои войска на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. По его словам, вместо этого республика готова создать «инфраструктурное заплечье» и обеспечить поддержку для союзнических войск на своей территории.

