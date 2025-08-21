Польша не захотела отправлять войска на Украину

TVP Info: Минобороны Польши заявило, что не отправит войска на Украину

Польская сторона отказывается посылать свои войска на Украину. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info.

«Мы не высылаем свои войска на Украину, мы создаем инфраструктурное заплечье и поддержку для союзнических войск на территории Польши, защищаем восточный фланг НАТО», — сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что дополнительных гарантий безопасности Варшавой предоставлено не будет.

Ранее Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске комплексов противовоздушной обороны и военнослужащих королевства в Польшу в рамках миссии Североатлантического альянса по содействию Украине.