16:13, 21 августа 2025Мир

Польша не захотела отправлять войска на Украину

TVP Info: Минобороны Польши заявило, что не отправит войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Польская сторона отказывается посылать свои войска на Украину. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info.

«Мы не высылаем свои войска на Украину, мы создаем инфраструктурное заплечье и поддержку для союзнических войск на территории Польши, защищаем восточный фланг НАТО», — сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что дополнительных гарантий безопасности Варшавой предоставлено не будет.

Ранее Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске комплексов противовоздушной обороны и военнослужащих королевства в Польшу в рамках миссии Североатлантического альянса по содействию Украине.

