Нидерланды направили технику и военных для содействия Украине

Нидерланды объявили о переброске военных в Польшу для содействия Украине

Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и военнослужащих королевства в Польшу в рамках миссии НАТО по содействию Украине. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Благодаря батареям Patriot, NASAMS, системам борьбы с беспилотниками и контингенту из 300 военнослужащих мы предложим ей передовые возможности для защиты территории НАТО и поддержки Украины», — говорится в заявлении голландского Минобороны.

Ранее Эстония и Литва заявили о готовности отправить свои войска на Украину.