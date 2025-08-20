Бывший СССР
18:36, 20 августа 2025Бывший СССР

Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

Эстония и Литва заявили об отправке войск на Украину в случае необходимости
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония заявила о готовности отправить свои войска на Украину в случае необходимости. Слова премьер-министра республики Кристена Михала приводит ERR.

«Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих"», — заявил глава правительства.

В Литве исполняющая обязанности министра обороны Довиле Шакалене объявила о готовности Вильнюса отправить литовскую армию на Украину. По ее словам, в стране сейчас рассчитывают, какие возможности можно выделить Киеву.

Ранее в Греции объявили о нежелании отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом рассказали в правительстве страны.

