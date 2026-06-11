RS: Всему Западу пора начать прикладывать усилия для урегулирования на Украине

Всему Западу пора начать прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил бывший британский дипломат Йен Прауд в статье для Responsible Statecraft (RS).

«На фоне признаков того, что администрация [президента США Дональда] Трампа теряет интерес к мирному процессу на Украине, пришло время для серьезных усилий по прекращению этой катастрофической войны», — написал он.

По его мнению, каждой западной стране предстоит сыграть свою роль, вместе с Украиной и Россией, в выработке различных соглашений, необходимых для достижения мира.

Он отметил, что в ходе процесса урегулирования конфликта должны быть достигнуты соглашения о восстановлении отношений между Европой и Россией, а также об отказе Украины от вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что европейские лидеры захотели убедить президента США Дональда Трампа возобновить переговоры по Украине на своих условиях. Великобритания, Франция и Германия считают, что в ходе конфликта чаша весов склонилась в пользу Украины, что открывает возможности для переговоров, которые выведут ситуацию за рамки условий, выдвинутых Россией.