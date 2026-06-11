Лидеры ЕС захотели убедить Трампа возобновить переговоры по Украине на своих условиях

Bloomberg: Лидеры ЕС намерены убедить Трампа возобновить переговоры по Украине

Европейские лидеры намерены использовать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции на следующей неделе, чтобы убедить его поддержать планы по возобновлению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания, Франция и Германия считают, что в ходе конфликта чаша весов склонилась в пользу Украины, что открывает возможности для переговоров, которые выведут ситуацию за рамки условий, выдвинутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году», — передает агентство слова источников.

Как отмечает Bloomberg, лидеры так называемой «Большой тройки» хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня с сохранением нынешней линии фронта в качестве «отправной точки для переговоров» и на предоставление Украине надежных гарантий безопасности, включающих развертывание многонациональных сил. Отмечается, что они изложили свои предложения в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Лондоне.

Кроме того, «Большая тройка» видит возможность усилить роль Европы в формировании повестки переговоров, поскольку переговоры под руководством США зашли в тупик из-за того, что Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном. По словам источников, они хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Это позволит провести переговоры с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце.

Также в рамках этих усилий Великобритания и Европейский союз, подчеркивают собеседники агентства, работают над новыми санкциями против России, которые будут введены в ближайшие недели, однако они предупредили, что планы могут меняться.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, они в настоящее время делают ставку на продолжение военных действий, а не на продвижение переговорного процесса.