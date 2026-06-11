Стоимость перелета в страну бывшего СССР достигла максимума за последний год

«Купибилет»: Стоимость перелета в Молдавию достигла максимума за последний год

Средняя стоимость перелета в Молдавию для россиян достигла максимума за последний год. Таковы данные исследования сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Если в июне 2025 года купить билет в эту страну бывшего СССР можно было за 18,2 тысячи рублей, то в июне 2026-го эта сумма составила 23 тысячи рублей, что на 26,5 процента выше и является самым высоким значением за период.

В источнике также говорится, что месяцем для покупки самых дешевых авиабилетов стал январь 2026 года — тогда они стоили 11,5 тысячи рублей. А в марте и апреле средняя стоимость перелета достигала 21,5 тысячи рублей.

Несмотря на сохраняющийся интерес к направлению, среднее количество билетов за год сократилось на 16 процентов, добавили авторы исследования.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что разговоры об отмене безвизового режима Молдавии с Россией — очередной русофобский шаг режима президента республики Майи Санду. Он подчеркнул, что подобное решение в первую очередь ударит по гражданам этой страны.

